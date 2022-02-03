Банк «Приморье» повысил ставки по вкладам

Банк «Приморье» улучшил условия сразу по двум вкладам для частных лиц — «Управляемый» и «Тигровый».
Так, при размещении средств на вклад «Управляемый» в рублях сроком на 385 дней ставка составит 7% для депозитов, открытых в офисах Банка, и 7,25% для депозитов, открытых дистанционно (через
Кроме того, до 31 марта 2022 года продлен срок приема средств на вклад «Тигровый». Для него же введены два новых срока размещения средств в рублях:
- 91 день, ставка 8% годовых
- 181 день, ставка 8,10% годовых.
Вклады «Тигровый» и «Управляемый» клиенты могут открыть во всех офисах Банка, либо через дистанционные сервисы*. Минимальная сумма открытия вклада «Тигровый» не ограничена, возможно пополнение депозита в течение 60 дней — как наличными через кассы или платежные терминалы Банка «Приморье», так и безналичным способом через
При открытии вкладов клиент может выбрать порядок выплаты процентов: по окончанию срока вклада с ежемесячной капитализацией процентов; ежемесячно с зачислением на текущий счет или пластиковую карту (при ее наличии).
Подробную информацию можно узнать на сайте и в офисах Банка «Приморье», а также у специалистов