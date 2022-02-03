Банк «Приморье» повысил ставки по вкладам

Банк «Приморье» улучшил условия сразу по двум вкладам для частных лиц — «Управляемый» и «Тигровый».

Так, при размещении средств на вклад «Управляемый» в рублях сроком на 385 дней ставка составит 7% для депозитов, открытых в офисах Банка, и 7,25% для депозитов, открытых дистанционно (через интернет-банк или Мобильное приложение).

Кроме того, до 31 марта 2022 года продлен срок приема средств на вклад «Тигровый». Для него же введены два новых срока размещения средств в рублях:

91 день, ставка 8% годовых

181 день, ставка 8,10% годовых.

Вклады «Тигровый» и «Управляемый» клиенты могут открыть во всех офисах Банка, либо через дистанционные сервисы*. Минимальная сумма открытия вклада «Тигровый» не ограничена, возможно пополнение депозита в течение 60 дней — как наличными через кассы или платежные терминалы Банка «Приморье», так и безналичным способом через Интернет-банк или Мобильное приложение. Чтобы открыть вклад «Управляемый», на счет вклада нужно внести от 30 000 рублей или 500 долларов/евро. Пополнять этот вклад можно без ограничений.

При открытии вкладов клиент может выбрать порядок выплаты процентов: по окончанию срока вклада с ежемесячной капитализацией процентов; ежемесячно с зачислением на текущий счет или пластиковую карту (при ее наличии).

Подробную информацию можно узнать на сайте и в офисах Банка «Приморье», а также у специалистов Контакт-центра по тел. 8 800 200 20 86 (круглосуточно, звонок бесплатный).