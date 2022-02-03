Газпромбанк выступил с инициативой об участии в проекте реконструкции участков Екатеринбургской кольцевой автодороги

Газпромбанк, реализующий стратегию создания инфраструктурного #МЕГАИГРОКА, в партнерстве с входящим в машиностроительный дивизион Банка «Концерном «Уралмашзавод» и компанией группы УГМК АО «Свердловскавтодор», подал в Правительство Свердловской области частную концессионную инициативу об участии в проекте по реконструкции и строительству автомобильной дороги «Северное полукольцо и южное полукольцо Екатеринбургской кольцевой автодороги» (ЕКАД).

Таким образом, крупнейшие компании из промышленного и финансового сектора объединились для реализации масштабного проекта реконструкции и строительства автомагистрали Екатеринбургской кольцевой автодороги – стратегического объекта социальной инфраструктуры Екатеринбурга.

Проект предполагает реконструкцию, строительные работы и последующую эксплуатацию участков кольцевой дороги общей протяженностью 49 км, с целью ее расширения с двух до четырех полос в каждом направлении с барьерным ограждением для предотвращения съезда транспорта. Планируется, что срок реализации проекта составит шесть лет, срок концессионного соглашения – 27 лет.