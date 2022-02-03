Газпромбанк и Минфин Кыргызстана утвердили план внедрения механизма банковского сопровождения в системе госзакупок

В присутствии Министра финансов Кыргызской Республики Алмаза Бакетаева утвержден план мероприятий по внедрению банковского сопровождения контрактов на территории Кыргызской Республики. Соответствующее подписание прошло в рамках заседания с участием Газпромбанка, Министерства финансов Кыргызской Республики, а также банков с госучастием и ключевых государственных заказчиков.

План мероприятий разработан во исполнение меморандума, подписанного во время визита в РФ Председателя Кабинета министров – Руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбека Жапарова в ноябре 2021 г. Рабочей группе предстоит подготовить технологическую и нормативную базу для оказания услуги в Республике, а также определить пилотные проекты, сопровождение которых будет осуществляться банками Кыргызстана с госучастием. Ключевая задача – обеспечить готовность программы госзакупок Республики к переходу на банковское сопровождение уже в июле 2022 года. Данная работа проводится в рамках поручения Президента Садыра Жапарова по проведению масштабной реформы системы государственных закупок.

«На сегодняшний день внедрение банковского сопровождения в Кыргызстане проходит в полном соответствии с подписанным меморандумом. Мы очень рады, что наши компетенции и сервисы могут послужить на благо экономики Кыргызстана и видим решительный настрой Кабинета Министров, что позволяет говорить о большом потенциале развития банковского сопровождения контрактов на территории Республики. Применение инструмента позволит усилить контроль за расчетами исполнителей, получающих финансирование из бюджета, предоставит дополнительные гарантии исполнения контрактов, что в конечном итоге позволит добиться наилучших результатов при реализации государством закупочной политики», – отметил Исполнительный Вице-Президент – начальник Департамента банковского сопровождения контрактов Банка Олег Мельников после церемонии подписания.

«В целях укрепления финансовой стабильности в управлении государственными финансами для реализации требований Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова Министерством финансов совместно с Газпромбанком разрабатываются новые подходы. Одним из них является банковское сопровождение контрактов, что позволит обеспечить целевое использование бюджетных средств. Запуск данного проекта будет способствовать эффективному отслеживанию движения денежных средств бюджета вплоть до конечной реализации государственных контрактов», – сообщил Министр финансов Кыргызской Республики Алмаз Бакетаев.