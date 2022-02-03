Финансовый маркетплейс ВБЦ (Всероссийский банковский центр) и АО «Дальневосточный банк» объявляют о запуске совместного продукта «Экспресс — гарантия».

Продукт «Экспресс-гарантия» – это банковские гарантии для компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере госзакупок в рамках федеральных законов 44-ФЗ и 223-ФЗ. Предоставляются следующие виды банковских гарантий:

обеспечение заявки на участие;

обеспечение исполнения контракта;

обеспечение исполнения гарантийных обязательств.

Лимит по гарантиям на сделку составляет 20 миллионов рублей, лимит на клиента (максимальная сумма выданных и действующих банковских гарантий в рамках продукта) – не более 35 миллионов рублей. Срок гарантии – до 6 месяцев для гарантий на обеспечение заявки, до 42 месяцев для гарантий на обеспечение исполнения контракта/обеспечение исполнения гарантийных обязательств. Залоговое обеспечение и поручительство для получения продукта не требуются.

Для клиентов Дальневосточного банка действует упрощённая процедура подачи заявок на гарантию суммой до трех миллионов рублей – требуется только паспорт единоличного исполнительного органа (ЕИО). Рассмотрение таких заявок занимает всего несколько минут, а гарантию можно получить в тот же день.

Для того, чтобы оформить банковскую гарантию в рамках продукта «Экспресс — гарантия» необходимо обратиться в офис банка к специалисту, курирующему компанию или в Единый контактный центр по телефону 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).

Дальневосточный банк располагает широкой региональной сетью в Приморском, Хабаровском, Камчатском, Красноярском краях, Иркутской, Сахалинской, Еврейской автономной областях, республиках Хакасия и Бурятия, что позволяет его клиентам оперативно решать вопросы с получением банковских гарантий.

По словам главы группы ВБЦ Семёна Теняева, проект по банковским гарантиям – только начало сотрудничества с новым партнером. «Уникальный опыт, обусловленный географическим присутствием банка, значительно расширит временной диапазон клиентского сервиса нашего финансового маркетплейса», — отметил Семён Теняев.

«Обеспечить предприятия эффективным сервисом для решения задач, стоящих перед ними – одна из приоритетных целей Дальневосточного банка. Экспресс-гарантии обеспечат нашим клиентам новые возможности для развития бизнеса»,- подчеркнул Президент Дальневосточного банка Сергей Маринин.