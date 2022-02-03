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Лизинговый портфель Райффайзен-Лизинг вырос на 46% по итогам 2021 года

Портфель активов Райффайзен-Лизинг по итогам 2021 года продемонстрировал рост на 46% до 49,5 млрд рублей (с 33,9 млрд рублей в 2020 году).

Ключевыми факторами роста стали высокий спрос со стороны малого и среднего бизнеса, возросшая инвестиционная активность крупного бизнеса, а также развитие дистанционных каналов работы с клиентами. Эксперты также отмечают эффект высокого отложенного спроса на лизинг техники, который позволил нарастить объемы сразу после отмены ограничений, связанных с пандемией, умеренную процентную ставку в первые три квартала 2021 года, а также ожидание дальнейшего роста цены на активы.

Пандемия также усилила тренд на цифровизацию бизнеса, а также простимулировала спрос на лизинг оборудования. Портфель реализованных сделок лизинга автомобилей и колесной техники через упрощенную автоматизированную онлайн-платформу «Райффайзен-Лизинг Онлайн» для компаний малого и среднего бизнеса вырос на 120%.

Существенное влияние на лизинговый портфель оказал рост нового бизнеса в розничном сегменте. Самыми активными регионами работы Райффайзен-Лизинг стали, помимо Москвы и области (16 млрд руб.) и Санкт-Петербурга и области (3,5 млрд руб.), Уральский (2,6 млрд. руб.), Приволжский федеральный округ (2,3 млрд руб.), Южный (1,7 млрд руб.), Дальневосточный (1,5 млрд руб.), Сибирский (1,5 млрд. руб.).

«Тенденция последних двух лет — это трансформация коммуникации с потенциальными клиентами: переход на дистанционные каналы и рост доли автоодобренных сделок значительно ускорил время обработки документов, среднюю скорость принятия решений и повысил уровень клиентского опыта. Наша стратегия сегодня — это формирование долгосрочных отношений и расширение возможностей для наших клиентов во всех регионах», — прокомментировал Виталий Милованов, генеральный директор Райффайзен-Лизинг.

Подробности о лизинговых программах, доступных представителям малого, среднего и крупного бизнеса, доступны на сайте.

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Райффайзен Банк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзен Банк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзен Банк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 12-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзен Банк признан самым надежным и лучшим банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 16,8 млн клиентов в 2 000 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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