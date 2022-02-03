Лизинговый портфель Райффайзен-Лизинг вырос на 46% по итогам 2021 года

Портфель активов
Ключевыми факторами роста стали высокий спрос со стороны малого и среднего бизнеса, возросшая инвестиционная активность крупного бизнеса, а также развитие дистанционных каналов работы с клиентами. Эксперты также отмечают эффект высокого отложенного спроса на лизинг техники, который позволил нарастить объемы сразу после отмены ограничений, связанных с пандемией, умеренную процентную ставку в первые три квартала 2021 года, а также ожидание дальнейшего роста цены на активы.
Пандемия также усилила тренд на цифровизацию бизнеса, а также простимулировала спрос на лизинг оборудования. Портфель реализованных сделок лизинга автомобилей и колесной техники через упрощенную автоматизированную
Существенное влияние на лизинговый портфель оказал рост нового бизнеса в розничном сегменте. Самыми активными регионами работы
«Тенденция последних двух лет — это трансформация коммуникации с потенциальными клиентами: переход на дистанционные каналы и рост доли автоодобренных сделок значительно ускорил время обработки документов, среднюю скорость принятия решений и повысил уровень клиентского опыта. Наша стратегия сегодня — это формирование долгосрочных отношений и расширение возможностей для наших клиентов во всех регионах», — прокомментировал Виталий Милованов, генеральный директор
Подробности о лизинговых программах, доступных представителям малого, среднего и крупного бизнеса, доступны на сайте.
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Райффайзен Банк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзен Банк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 16,8 млн клиентов в 2 000 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.