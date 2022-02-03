Россельхозбанк и ГК «А101» снижают ставки по совместным ипотечным программам

Россельхозбанк и ГК «А101» расширяют линейку совместных ипотечных продуктов новыми субсидированными программами:

ипотечный кредит по ставке от 5,99% доступен всем категориям покупателей;

ипотечный кредит по программе «Семейная ипотека» по ставке от 1,01% при условии, что ребенок в семье покупателей родился после 1 января 2018 года.

По обеим программам минимальная ставка действует весь срок кредитования - до 30 лет. При этом первоначальный взнос составляет не менее 15%.

Условия программ действуют для всех объектов ГК «А101» в подмосковных жилых комплексах «Прокшино», «Скандинавия», «Испанские кварталы» и «Белые ночи».

«Благодаря взаимодействию с нашим партнером ГК «А101» мы можем предложить клиентам привлекательные условия по ипотечному кредитованию на фоне повышения ставок по кредитам. По программе «Семейная ипотека» ставка для клиентов получилась даже ниже средней ипотечной ставки в западноевропейских странах. Посмотреть варианты квартир можно не выходя из дома – на сайте нашего партнера», - рассказала Елена Волосевич, директор департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка.

«Покупатели жилья, особенно семьи с детьми, сейчас очень чувствительны к условиям ипотечного кредита, особенно в части размера ежемесячного платежа. Снижение ставки в рамках «Семейной ипотеки» с изначальных 6% до 1,01% расширяет возможности покупателей, в том числе дает возможность купить квартиру большей площади и при этом сохранить планируемый уровень расходов на обслуживание ипотечного кредита», - отметила коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим.

Клиенту не обязательно посещать лично многофункциональный центр или Росреестр для сдачи и получения бумажных копий документов. Отправить документы по сделкам с недвижимостью на государственную регистрацию в Россельхозбанке можно в электронном виде.

Получить подробную информацию об условиях ипотеки можно на сайте Россельхозбанка www.rshb.ru. Кроме того, подобрать интересный вариант в новостройке или на вторичном рынке жилья можно через специальный сервис Россельхозбанка «Свое Жилье» www.svoedom.ru/. На этом же портале можно рассчитать стоимость кредита, подать заявку и получить ответ в режиме онлайн.