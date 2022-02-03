Педагогический IT-форум пройдет в Иркутской области

Он стартует 4 февраля в режиме онлайн, рассказали SIA.RU в администрации Приангарья.

Форум «IT-Куб» создан в 2020 году на базе Братского политехнического колледжа. На сегодня это единственный Центр цифрового образования детей в регионе. В 2022 году планируется открыть такой центр на базе Иркутского колледжа автомобильного транспорта и дорожного строительства.

Преподаватели Братского «IT-Куба» готовы обменяться опытом и достижениями в сфере IT-технологий в дополнительном образовании с педагогами, которые давно и успешно реализуют свои программы этой направленности. Также приглашаются те, кто только начинает эту работу, к примеру, во вновь созданных центрах образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».

Спикерами форума выступят руководители, методисты и педагоги центров цифрового образования детей «IT-Куб» из разных регионов России. Участникам предложат на выбор три секции: «Программирование роботов», «Разработка VR/AR приложений», «Организация внеурочных мероприятий в дополнительном образовании».

Во время форума участники смогут задавать спикерам вопросы в чатах. Присоединиться к чату в мессенджере Telegram можно будет по ссылке. Трансляция форума будет доступна по ссылке.