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Генеральный прокурор РФ поручил проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов

Игорь Краснов дал поручение на фоне сообщений о росте цен на тесты, сообщает РБК.

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В сообщении подчеркивается, что вопросы соблюдения законов в сфере борьбы с коронавирусом «находятся под постоянным контролем». Прокурорские проверки проводятся в учреждениях здравоохранения, социального обслуживания, органах государственной власти и местного самоуправления.

Ранее общероссийский народный фронт в Московской области призвал ФАС проверить лаборатории «Инвитро», «Гемотест» и «Ситилаб» из-за высоких цен на ПЦР-тестирование. Представители организации посетили 477 лабораторий в 85 регионах России. Выяснилось, что в 13 субъектах тестирование стоит более 2 тыс. руб., а в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и еще нескольких регионах — более 2,5 тыс. руб.

Напомним, что в Приангарье делают одни из самых дорогих в стране ПЦР-тестов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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