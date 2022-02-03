Генеральный прокурор РФ поручил проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов

Игорь Краснов дал поручение на фоне сообщений о росте цен на тесты, сообщает РБК.

В сообщении подчеркивается, что вопросы соблюдения законов в сфере борьбы с коронавирусом «находятся под постоянным контролем». Прокурорские проверки проводятся в учреждениях здравоохранения, социального обслуживания, органах государственной власти и местного самоуправления.

Ранее общероссийский народный фронт в Московской области призвал ФАС проверить лаборатории «Инвитро», «Гемотест» и «Ситилаб» из-за высоких цен на ПЦР-тестирование. Представители организации посетили 477 лабораторий в 85 регионах России. Выяснилось, что в 13 субъектах тестирование стоит более 2 тыс. руб., а в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и еще нескольких регионах — более 2,5 тыс. руб.

Напомним, что в Приангарье делают одни из самых дорогих в стране ПЦР-тестов.