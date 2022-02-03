Потомственная ведунья украла у тулунчанки 100 тыс. рублей, с которых обещала снять порчу

Сотрудники полиции Иркутской области разыскивают аферистку, которая украла у 59-летней жительницы Тулуна 100 тысяч рублей, с которых обещала снять порчу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«Первого февраля в микрорайоне Угольщиков города Тулуна незнакомка под видом потомственной ведуньи вместе с ребенком проникла в квартиру 59-летней женщины. Введя в заблуждение хозяйку жилища и обещая снять порчу с денег, лжецелительница похитила у нее около 100 тысяч рублей», – рассказали правоохранители.

Подозреваемой на вид 35-40 лет, рост – 165-170 см, она худощавого телосложения, имеет темный цвет кожи. Была одета в шаль, дубленку темного цвета, черную юбку и унты. С ней был ребенок в возрасте 5-6 лет, одетый в зимний комбинезон темного цвета и вязаную шапку черного цвет.

Лиц, располагающих сведениями о разыскиваемой, полицейские просят звонить в дежурную часть по телефонам 102 или 89992303860.