Группировку из Усолья-Сибирского обвинили в краже оборудования для майнинга на 1,5 млн рублей

Участники группировки, состоящей из жителей Усолья-Сибирского в возрасте от 18 до 25 лет, предстанут перед судом – следствие обвинило их в краже оборудования для майнинга на 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Установлено, что фигуранты уголовного дела причастны к хищению аппаратуры в Иркутске – они украли технику из офисного помещения в Пионерском переулке и с балкона многоквартирного дома в микрорайоне Синюшина гора. Известно, что противоправные деяния совершались группой в ночное время и были заранее спланированы.

«В гараже одного из злоумышленников оперативники и следователи обнаружили часть похищенного имущества, а в дальнейшем установили канал сбыта машин, где удалось выявить порядка двух десятков похищенных единиц оборудования», – рассказали правоохранители.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее полиция заявила, что кражи майнингового оборудования в Иркутской области в 2022 году происходят ежедневно. С января устройства для добычи криптовалюты украли уже 51 раз. Растет количество не только преступлений, но и оборудования для майнинга в регионе – его везут в Приангарье из Китая, где запретили добывать криптовалюту, самолетами.