Альфа-Банк и администрация города Иркутска заключили соглашение о сотрудничестве

Администрация города Иркутска и Альфа-Банк подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили мэр города Руслан Болотов и региональный управляющий Альфа-Банка Ольга Беспечная.

Стороны договорились о сотрудничестве в области социально-экономического развития региона. В частности, планируется взаимодействие по реализации инвестиционных проектов, госпрограмм в сфере инфраструктурного развития, жилищного строительства, ипотечного кредитования, повышение уровня финансовой грамотности населения, а также поддержка малого и среднего бизнеса на территории города Иркутска.

«Подписание соглашения с городом является продолжением комплексной региональной политики банка в регионе. В 2021 году соглашение было подписано с правительством Иркутской области. Одной из приоритетных задач банка в Иркутске является участие в значимых для региона и города проектах, предоставление технологичных и качественных финансовых сервисов жителям и компаниям», – отметила Ольга Беспечная, региональный управляющий Альфа-Банка в Иркутске.

Руслан Болотов подчеркнул, что со своей стороны, администрация города заинтересована в участии банка в социально-экономической жизни города и дополнительных возможностях в финансово-кредитной сфере по увеличению инвестиционной активности и развитию Иркутска.