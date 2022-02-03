Газпром и ИНК договорились о добыче лития на Ковыктинском месторождении

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в режиме ВКС подписали Соглашение о сотрудничестве в области литиевой индустрии. Также был подписан трехсторонний план мероприятий по реализации проекта по добыче и переработке пластовых рассолов для получения соединений лития – между Минпромторгом России, «Газпромом» и Иркутской нефтяной компанией.

Документы направлены на реализацию проекта по добыче и переработке пластовых рассолов (минерализованных подземных вод) Ковыктинского месторождения «Газпрома» для получения соединений лития и других ценных компонентов. В частности, стороны договорились о взаимодействии при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию отечественных технологий, оборудования и материалов, необходимых для реализации проекта. В Соглашении речь также идет о подготовке предложений по мерам государственной поддержки для научных и промышленных предприятий.

– Сегодняшнее событие – это важный, предметный шаг к решению амбициозной задачи полного обеспечения российской промышленности отечественными редкими и редкоземельными металлами к 2030 году. Такая цель поставлена Правительством и зафиксирована в дорожной карте «Технологии новых материалов и веществ». И в этом контексте развитие литиевой индустрии является обязательным условием. В России добыча лития, невзирая на солидную ресурсную базу, пока не осуществляется. И это только добавляет значимости проекту, который намерены реализовать «Газпром» и «Иркутская нефтяная компания». Это позволит нам сформировать литиевую отрасль полного цикла, с хорошим экспортным потенциалом», – подчеркнул Денис Мантуров.

Литий, его соединения и сплавы критически необходимы для технологического развития целого ряда отраслей – автопрома, авиастроения, металлургии, энергомаша, микроэлектроники, химии и многих других. По словам министра, Минпромторг России окажет максимальное содействие участникам проекта, чтобы обеспечить корректировку регуляторной базы, налоговые преференции и устойчивый спрос на планируемый объем добычи. «Наша общая задача – четко соблюдать обязательства всех сторон, чтобы гарантированно выдержать сроки реализации проекта, обозначенные в дорожной карте», – заключил глава ведомства.

– Спрос на литий, по оценкам экспертов, в ближайшие годы продолжит стремительно расти. При этом, как известно, Россия весь объем потребляемого в стране лития импортирует. Именно поэтому особенно важно развивать отечественные технологические компетенции в этой сфере. «Газпром» активно участвует в работе по организации полного цикла импортозамещающих производств по добыче и переработке лития. Мы уже провели технико-экономическую оценку такого проекта на Ковыктинском месторождении. У него очень большой потенциал. По предварительным оценкам, в перспективе он может в значительной степени покрыть внутренний спрос на литий, – сказал Алексей Миллер.

– Иркутская нефтяная компания с 2018 года активно отрабатывает технологии по извлечению лития и других ценных компонентов из рассолов, а также проводит геологоразведочные работы на поиск месторождений с данными компонентами. Ковыктинское месторождение, на наш взгляд, является одним из самых подготовленных и перспективных для переработки литийсодержащих попутных вод в России. Сотрудничество с «Газпромом» позволит создать новое направление в отрасли. Благодарим Минпромторг за поддержку развития нового направления. Надеемся, что благодаря совместным усилиям Восточная Сибирь станет одним из центров литиевой промышленности России и мира, – отметил председатель совета директоров Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов.

Ковыктинское месторождение – крупнейшее на Востоке России. Лицензия на пользование недрами месторождения принадлежит «Газпрому». Извлекаемые запасы газа – 1,8 трлн куб. м. Месторождение является базовым для Иркутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири» (наряду с Чаяндинским месторождением в Якутии).

В подземных водах Ковыктинского месторождения содержатся большие ресурсы природных соединений лития. Он широко востребован в различных отраслях промышленности, в том числе в производстве аккумуляторных батарей для электронной техники и электротранспорта.

В октябре 2021 года в рамках Петербургского международного газового форума ПАО «Газпром» и ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) подписали Меморандум о намерениях по реализации совместного проекта по добыче и переработке пластовых рассолов (минерализованных подземных вод) Ковыктинского месторождения «Газпрома» для получения соединений лития и других ценных компонентов.