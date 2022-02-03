Губернатор показал, как будет выглядеть мерч к 85-летию Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал примеры мерча, который будет использован на праздновании 85-летия региона.

«На первом этапе свои баллы выставляли члены жюри, среди которых были люди разных творческих профессий, представители общественности и органов власти. Выбор победителя из четырёх финалистов отдали на откуп жителям. Голосование проходило в сети интернет на ресурсе Irk.ru. При подсчете учитывались только реальные голоса. Все, что могло быть накручено, не плюсовалось. В итоге победителем стал графический дизайнер, фрилансер Артем Бернэ», – рассказал глава региона.

Теперь оформление ждут доработки – к этому этапу подключатся профессиональные наставники. Позже вниманию жителей региона представят окончательный вариант юбилейного оформления области.