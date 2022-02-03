Правительство РФ в 2022 году направит 1,2 млрд рублей на компенсацию чартерных рейсов

Пресс-служба правительства России сообщила, что власти страны намерены направить в 2022 году 1,2 млрд рублей на компенсацию чартерных рейсов – эта мера поможет туристической отрасли справиться с последствиями пандемии

«В 2022 году туроператоры продолжат получать субсидии на внутрироссийские чартерные перевозки. Это позволит возместить до 50% затрат на организацию рейсов. В течение следующих трех лет в рамках нацпроекта по туризму на эти цели ежегодно будут выделять по 1,2 млрд рублей», – отметил кабмин.

Власти рассчитывают, что цены на пакетные туры в популярные города России станут более доступными.