Глава Роспотребнадзора перечислила основные показатели пятой волны пандемии коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об эпидемиологической ситуации в стране. Она перечислила следующие показатели пятой волны пандемии, актуальные на текущий момент:

В РФ последние 3 недели наблюдается стремительный рост. Показатель заболеваемости – 468,5 на 100 тыс. населения.

47% заболеваний приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

Рост заболеваемости отмечен в 83 субъектах.

Наименьшие темпы заболеваемости зафиксированы в старшей возрастной группе, максимальные – среди подростков 15–17 лет.

Средний показатель охвата тестированием – 576,3 на 100 тыс. населения.

Продолжается исследование штаммового состава коронавируса. В национальную базу загружено более 80 тыс. геномных последовательностей, из них более 8 тыс. – «Омикрон».

В стране выявлено 15,2 тыс. случаев заражения штаммом «Омикрон», из них – 70% заболевших не привиты.

Под наблюдением остаются более 4,3 млн человек.

На прошедшей неделе выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом среди всех возрастных групп.