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Глава Роспотребнадзора перечислила основные показатели пятой волны пандемии коронавируса

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об эпидемиологической ситуации в стране. Она перечислила следующие показатели пятой волны пандемии, актуальные на текущий момент:

  • В РФ последние 3 недели наблюдается стремительный рост. Показатель заболеваемости – 468,5 на 100 тыс. населения.
  • 47% заболеваний приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.
  • Рост заболеваемости отмечен в 83 субъектах.
  • Наименьшие темпы заболеваемости зафиксированы в старшей возрастной группе, максимальные – среди подростков 15–17 лет.
  • Средний показатель охвата тестированием – 576,3 на 100 тыс. населения.
  • Продолжается исследование штаммового состава коронавируса. В национальную базу загружено более 80 тыс. геномных последовательностей, из них более 8 тыс. – «Омикрон».
  • В стране выявлено 15,2 тыс. случаев заражения штаммом «Омикрон», из них – 70% заболевших не привиты.
  • Под наблюдением остаются более 4,3 млн человек.
  • На прошедшей неделе выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом среди всех возрастных групп.
  • Ограничительные меры остаются обязательными.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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