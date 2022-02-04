Выставка «Монеты славы» открылась в спорткомплексе «Байкал-Арена» в Иркутске

На выставке «Монеты славы» представлено 18 стендов с изображением монет, посвященных памятным датам, великим спортсменам, их победам и рекордам. Представленные монеты были выпущены с 1993 по 2018 годы, рассказали SIA.RU в пресс-службе Банка России.

В экспозиции представлены фотографии монет из нескольких серий, в том числе «Выдающиеся спортсмены России». Это олимпийские чемпионы и победители чемпионатов Европы и мира разных времен, выступавшие под флагом нашей страны: фигуристы Людмила Пахомова и Александр Горшков, хоккеисты Александр Мальцев и Всеволод Бобров, гимнастка Лариса Латынина и лыжница Галина Кулакова.

«Кто-то хорошо помнит этих спортсменов и события, а кто-то, возможно, благодаря этой выставке, впервые узнает о них. Первые памятные монеты из недрагоценных металлов на спортивную тематику у нас в стране были выпущены к Олимпиаде 1980 года. С тех пор их отчеканили около 200 и большинство из этих монет уже выполнены из драгоценных металлов. Среди последних спортивных мероприятий на монетах отражены Чемпионат мира по футболу и Универсиада в Красноярске. Изображения монет с эмблемами этих соревнований и образами спортсменов посетители увидят на выставке», – отметил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.

Посмотреть экспозицию можно на первом этаже СК «Байкал-Арена» до 18 февраля 2022 года.

Кроме того, жителям Иркутска доступна еще одна выставка Банка России – «Драгоценный мир живой природы». Она расположилась на 7 этаже Библиотеки имени И.И. Молчанова-Сибирского. В экспозиции представлены увеличенные изображения золотых и серебряных монет, посвященных животным под угрозой исчезновения. На выставке можно узнать о представителях редких видов, часть из которых обитает на территории Сибири и Дальнего Востока. Увидеть выставку можно до конца февраля.