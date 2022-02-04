Выставка «На этой земле» открылась в Киренске в рамках офлайн-программы праздника чтения «День Ч»

Выставка авторских коллажей о приключениях шестилетнего мальчика Димки из отдаленного поселка на севере Иркутской области и его верного друга – сибирской лайки – представлена в Отделе обслуживания детского населения Межпоселенческой библиотеки Киренского района. Открытие экспозиции состоялось в рамках офлайн-программы «Дня Ч» при поддержке Иркутской нефтяной компании, рассказали SIA.RU в пресс-службе проекта.

Главный герой выставки «На этой земле» – шестилетний Димка – фантазер и мечтатель, который верит в рыцарей и не боится драконов. А еще он мечтает о больших приключениях и подвигах, но не где-нибудь, а на этой земле. Димка знает, что здесь его ждет по-настоящему интересная жизнь.

Выставка впервые была представлена в Галерее Виктора Бронштейна в Иркутске в 2019 году. Над проектом работала творческая команда иркутян: коллектив Галереи Виктора Бронштейна, фотограф Евгений Козырев и иллюстратор Анастасия Кардашова. На фотографиях изображены производственные пейзажи и объекты – символы промышленного и социального развития севера нашего региона. Многомерные процессы, происходящие здесь и сейчас, нашли отражение в творчестве авторов. Иллюстратор дополнила изображения новыми яркими образами и сюжетными линиями.

Познакомиться с историей Димки жители Киренска смогут до 3 апреля в Отделе обслуживания детского населения МКУ «Межпоселенческая библиотека» МО Киренский район (ул. Красноармейская, 8). Вход на выставку бесплатный. Мероприятие пройдет с учетом имеющихся ограничений в связи с пандемией коронавируса. Обязательна предварительная запись по телефону: 8 (39568) 4-33-68. График работы библиотеки: пн.-пт. – с 10:00 до 18:00, сб. – с 10:00 до 17:00, вс. – выходной.

Открытие выставки «На этой земле» 3 февраля стало одним из событий офлайн-программы «Дня Ч» в Киренске. Кроме этого, с киренчанами встретилась соорганизатор праздника чтения, детский писатель и педагог Анна Масленникова. Она провела творческие встречи с читателями и волонтерами Киренского района, а также писательский мастер-класс для подростков и взрослых, увлекающихся литературным творчеством. Все события прошли для ограниченного круга участников, с соблюдением антикоронавирусных требований.

– Мы очень рады, что «День Ч» расширяет географию и Киренск становится одним из центров оригинального фестивального проекта, – отметил представитель «ИНК-Капитал» (холдинговая компания группы компаний ИНК) Сергей Евчик. – Остается только пожелать, чтобы все больше северных городов и поселков присоединялись к увлекательным программам праздника чтения.