Как рассчитать размер пенсии

Формулу привел «Российской газете» автор проектов по финграмотности Максим Кваша.

Он напомнил, что страховая пенсия состоит из фиксированной выплаты, размера пенсионных коэффициентов или баллов, а также их количества. Так, фиксированная часть пенсии одинакова для всех, и после индексации 1 февраля она составляет 6564 рубля 31 копейку. Именно эту часть пенсии в двойном размере получают граждане, которым исполнилось 80 лет. В этом году им ее будут начислять в размере 13 128 рублей 26 копеек.

Помимо нее есть еще пенсионные коэффициенты или баллы. С 1 февраля один такой коэффициент – это 107 рублей 36 копеек.

Но пенсия должна отражать и личный вклад каждого пенсионера. Поэтому учитывается количество накопленных баллов, которое зависит от страховых отчислений, которые за работника сделал работодатель. Есть минимальное количество баллов, которое нужно получить в течение жизни: при выходе на пенсию в 2022 году у человека должно быть накоплено 23,4 балла, а в следующем году, например, уже потребуется 25,8 балла. При этом в год можно получить не более десяти баллов. Их максимальное количество дается за уплату взносов на обязательное пенсионное страхование с предельной суммы доходов. То есть выше определенного заработка отчисления в Пенсионный фонд не формируют пенсионных прав, а идут только на поддержку нынешних пенсионеров. В 2022 году этот потолок составляет 1,565 млн рублей в год или около 130 тысяч рублей в месяц.