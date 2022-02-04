Новый муниципальный маршрут №54 открыли в Братске

Причиной стали многочисленные жалобы горожан на маршрут №53, который идет с 22-го микрорайона до филиала группы «Илим», поэтому мэрия разработала новый маршрут – №54, рассказали SIA.RU в городской администрации.

Он начнет работу с 21 февраля. Автобус №54 будет ходить каждые 50 минут с 6:40 до 20:55.

Он проходит от остановки на ул. Малышева, по Гагарина, далее по Мира – автостанция – Илим. Пока маршрут запускают в тестовом режиме. После измерения пассажиропотока количество машин увеличат.

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