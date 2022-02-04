Новый муниципальный маршрут №54 открыли в Братске

Причиной стали многочисленные жалобы горожан на маршрут №53, который идет с 22-го микрорайона до филиала группы «Илим», поэтому мэрия разработала новый маршрут – №54, рассказали SIA.RU в городской администрации.
Он начнет работу с 21 февраля. Автобус №54 будет ходить каждые 50 минут с 6:40 до 20:55.
Он проходит от остановки на ул. Малышева, по Гагарина, далее по Мира – автостанция – Илим. Пока маршрут запускают в тестовом режиме. После измерения пассажиропотока количество машин увеличат.
Время отправления:
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с 22 микрорайона: 6.40, 7.30, 8.20, 9.08, 9.55, 10.45, 16.20, 17.10, 18.00, 18.50, 19.40,20.30.
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с автостанции: 7.05, 7.55, 8.43, 9.30, 10.20, 15.55, 16.45, 17.35, 18.25, 19.15, 20.05, 20.55.