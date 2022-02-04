Продажи попкорна выросли на 27% в пандемию

Продажи выросли не только в обычных магазинах, но и в кинотеатрах, хотя из-за ограничений их посещаемость пока так и не восстановилась, сообщает РБК.

На возросший интерес российских потребителей к попкорну в пандемию обратили внимание аналитики исследовательской компании NielsenIQ. За двенадцать месяцев, закончившихся в ноябре 2021 года, именно воздушная кукуруза стала самой быстрорастущей категорией продуктов для легких снеков в продажах в торговых сетях, следует из презентации NielsenIQ. За этот период продажи попкорна выросли год к году почти на 27% в денежном выражении и на 18% – в натуральном. Для сравнения: у чипсов, которые потребители чаще всего выбирают, когда хотят перекусить соленым, в денежном выражении рост составил 17%.

Хотя воздушная кукуруза ассоциируется у потребителей прежде всего с посещением кинотеатров, которые традиционно продают этот снек в своих барах, основная часть продукции реализуется через розницу. Через бары кинотеатров продается около 15-20% попкорна, остальное – через другие каналы, главный из которых – ретейл, оценивает представитель компании «Деловая Русь», крупнейшего поставщика попкорна для российских кинотеатров (по собственным оценкам, занимает до 65% этого рынка).

В торговой сети «Перекресток» продажи попкорна в 2021 году повысились на 18,4% в натуральном выражении по сравнению с предыдущим годом, отмечает представитель X5 Group (управляет сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик»).

Рост розничных продаж воздушной кукурузы в NielsenIQ объясняют увеличившимся домашним потреблением: из-за связанных с пандемией ограничений потребители реже выходят куда-то, они стали чаще смотреть кино дома и покупать для этого попкорн, отметила руководитель группы по работе с ключевыми клиентами NielsenIQ Елена Шейнкман. На продажи попкорна кроме увеличившегося в пандемию интереса к просмотру кинофильмов и сериалов дома повлияло и развитие собственных торговых марок, добавляет представитель X5.