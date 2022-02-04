ИНК и ИГУ договорились о сотрудничестве по ESG-повестке

Представители АО «ИНК-Капитал» и Иркутского государственного университета договорились о сотрудничестве в сфере устойчивого развития (ESG – Environmental, Social and Governance — воздействие на окружающую среду, социальную ответственность, корпоративные стандарты управления).



На рабочем совещании, которое состоялось 1 февраля, представители АО «ИНК-Капитал» обратились к университету с предложением использования научных, экспертных ресурсов ИГУ в деятельности ИНК. В частности, на совещании были озвучены такие направления сотрудничества, как исследование проблемы парниковых газов, тестирование стрессовых состояний населения водного биоценоза, реализация подходов циклической экономики, проведение исследований в области прав человека в деятельности промышленных предприятий и т.п.

В свою очередь, представители ИГУ выразили свою заинтересованность в озвученных направлениях развития сотрудничества, выдвинули ряд предварительных предложений и выразили готовность в более детальном изучении и проработке проблематики.

По результатам совещания стороны договорились о проработке вопросов повестки специалистами ИГУ, результаты будут направлены в ИНК на следующей неделе.