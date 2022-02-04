Цены на вторичное жилье в Иркутске снизились

Лидером снижения стал Сочи: «квадрат» в городе с начала года подешевел на 2,53%, до 189,9 тыс. руб. Самый существенный рост средней стоимости вторичного жилья отмечен в Твери, данные приводит РБК.

Цены на вторичное жилье с начала года снизились в:

Курске: на 0,64%, до 60,4 тыс. руб.

Севастополе: на 0,33%, до 137,8 тыс. руб.

Ижевске: на 0,23%, до 64,2 тыс. руб.

Иркутске: на 0,2%, до 82,9 тыс. руб.

Самый существенный рост – на 5,19% за месяц – отмечен в Твери. Средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья по итогам января здесь составила 71,5 тыс. руб. Второе место по росту цен на «вторичку» в январе – у Пензы: 1 кв.м жилья в городе за месяц подорожал на 4,67%, до 68,7 тыс. руб. Третье место занимает Калининград с ростом на 3,29%, до 92,2 тыс. руб. за метр. В первую пятерку также вошли Рязань (+3,17%, до 59,6 тыс.) и Ставрополь (+3%, до 62 тыс. руб.).

Москва с ростом на 1,63% за месяц (до 298,5 тыс. руб.) занимает 23-е место рейтинга. Санкт-Петербург с ростом на 2,6% – десятый, эту позицию он делит с Казанью. Средняя стоимость «квадрата» в этих городах за месяц выросла, соответственно, до 176,7 тыс. и 115,8 тыс. руб.

Несмотря на снижение средней стоимости «квадрата» в январе, по итогам года Сочи сохраняет лидерство по росту цен на жилье (51,02%). В первую пятерку по этому показателю входят Севастополь (44,59%), Калининград (40,37%), Тверь (36,81%) и Омск (36,7%). Снижения цен на жилье за год не отмечено ни в одном крупном городе, минимальный рост – в Кирове (8,23%) и Магнитогорске (9,88%).