МЧС предупредило о повышении уровня воды в Ангаре

4 февраля при ледоставе река выйдет из берегов в районе СНТ «Этилен» города Ангарска. Высокий уровень воды сохранится до 7 февраля, рассказали SIA.RU в ГУ МЧС Иркутской области.

Спасатели ежедневно контролируют ситуацию в Иркутске, Иркутском, Усольском, Боханском районах, а также Ангарском городском округе. В опасных районах выставлены дополнительные водомерные посты. Оперативные группы готовы к выезду.

Муниципалитеты готовы к своевременному реагированию.

Людям, проживающим в близи от берега Ангары, в районах, где прогнозируется рост подъёма воды, в случае подтопления обращаться в местную администрацию или на номер «112».