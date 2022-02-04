2400 жителей Иркутской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки

Госпитализированы 236 человек, скончались 18 человек с коронавирусом.

Выздоровели на 4 февраля 292 (всего 155 358), умерло – 18 (всего 8 282). Общее число заражений с начала пандемии – 178 545, прирост за сутки – 2 408.

Рекордное число заражений зафиксировали в Иркутске – 1 620, второе и третье место у Иркутского района (+355) и Аларского района (+77). Между населенными пунктами региона наблюдается большой разрыв заболеваемости: если Аларский район находится в топ-3 по приросту больных, то соседний Заларинский в хвосте – 1 больной за стуки.

Ранее стало известно, что новым штаммом заболел губернатор области Игорь Кобзев. О своем самочувствие он рассказал в соцсетях.