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Поток авиапассажиров в Иркутской области вернулся на допандемийный уровень

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Более 2,5 млн авиапассажиров было зафиксировано в Иркутской области в 2021 году. Это на 50% больше, чем в 2020 году, когда началась пандемия, сообщает пресс-служба правительства региона. В 2019 год пассажиропоток аэропорт Иркутск составлял  2,46 млн человек. Таким образом пассажиропоток в целом восстановился.

– В первый год пандемии отрасль ощутимо пострадала. В 2020 году в Иркутской области было перевезено чуть более 1,6 миллиона пассажиров. В прошлом году ситуация улучшилась. Во-первых, были восстановлены полёты за границу. Увеличение пассажиропотока зафиксировали в международных аэропортах Иркутска и Братска. Во-вторых, люди стали чаще летать по местным субсидируемым маршрутам. Их объём вырос на 20% и составил 54,7 тысячи человек, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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