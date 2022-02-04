Приангарье увеличило объемы перевозки людей по субсидируемым авиамаршрутам на 20%

Пассажиропоток субсидируемых авиамаршрутов в Иркутской области в 2021 году увеличился на 20% до 54,7 тысяч человек. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

В регионе субсидируются 13 авиамаршрутов, их выполняют авиакомпании «Ангара» и «Сибирская легкая авиация». Они доставляют пассажиров в Маму, Киренск, Ербогачён, Усть-Илимск, Железногорск-Илимский, Казачинское. Также предусмотрены составные маршруты на случай определенных погодных и иных условий.



Авиакомпания «Ангара» выполняет пять субсидируемых вертолётных маршрутов. Три из них – в Катангском и Киренском районах и два – в Нижнеудинском районе. Там доставляют пассажиров в одну из самых труднодоступных горных территорий области – Тофаларию.

– Субсидии из областного бюджета покрывают часть расходов, которые несут авиакомпании. Это позволяет делать ниже стоимость билетов для пассажиров. Это очень важно для жителей труднодоступных территорий, куда можно добраться только авиатранспортом. В областном бюджете на эти цели предусмотрено 409 млн рублей. Подписаны соглашения с перевозчиками, рейсы уже выполняются, – рассказал глава региона Игорь Кобзев.