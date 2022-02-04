Россияне больше доверяют врачам и юристам поколения X, курьерам и официантам – поколения Z

Курьерам – до 30 лет, парикмахерам – от 30 до 40 лет, врачам – от 40 до 50 лет. В опросе сервиса (есть у SIA.RU) по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В числе профессий, среди представителей которых россияне больше доверяют молодежи до 29 лет, – курьер, официант и оператор call-центра. Так, сотрудники служб доставки этого возраста вызывают доверие у 42% опрошенных, бармены и официанты – у 36%, операторы call-центров – у 29%. Для сравнения, не достигшим 30-летия врачам, психологам, архитекторам и инженерам доверяют лишь по 2% опрошенных.

От 30 до 39 лет – возраст наибольшей степени доверия к представителям таких профессий, как парикмахер (на профессионализм мастеров такого возраста полагаются 42% россиян), тренер (37%), дизайнер и медицинская сестра (по 36%), а также фотограф (31%). Россияне также чаще доверяют поварам 30-39 лет (29%), менеджерам по персоналу и массажистам (по 28%), продавцам и переводчикам (по 27%), журналистам (25%).

40-49 лет – самый располагающий возраст для представителей тех профессий, где требуется многолетний практический опыт. Это в первую очередь врачи (докторам этого возраста доверяют 36% россиян), водители и слесари-сантехники (по 36%), юристы (35%), бухгалтеры и инженеры (по 33%), фармацевты (29%), риелторы, психологи и архитекторы (по 28%), а также учителя (26%).

Среди специалистов возраста 50-59 лет наибольшим доверием пользуются врачи и инженеры (в этом возрасте они вызывают доверие у 23% опрошенных), а также архитекторы (21%).

Каждый десятый доверяет педагогам в возрасте 60+, каждый одиннадцатый – докторам старше 60 лет.