Альфа-Банк признан самым результативным российским банком по версии The Banker

Альфа-Банк стал первым в рейтинге Топ-50 российских банков (Top 50 Russian banks 2022) по версии авторитетного международного финансового журнала The Banker.

Крупнейший частный банк в России занял первое место в рейтинге наиболее результативных банков. Аналитическая модель оценивает и ранжирует банки по 17 коэффициентам и восьми ключевым категориям эффективности.

Основные показатели: темпы роста, прибыльность, операционная эффективность, качество активов, рентабельность с учетом риска, ликвидность, устойчивость и финансовый рычаг. В соответствии с методологией у каждого критерия одинаковый вес и значимость.

По мнению экспертов The Banker, факторы успеха – выдающиеся показатели Альфа-Банка лидерство в нескольких ключевых категориях, включая прибыльность. Также банк входит в пятерку лучших по темпам роста, операционной эффективности, устойчивости и финансовому рычагу.

«Мы четвёртый год подряд растем рекордными темпами, модернизируем бизнес, открываем новые отделения в формате phigital, изучаем потребности клиентов с помощью инновационных технологий. Не удивительно, что с каждым годом нас выбирают большее количество клиентов. В прошлом году Альфа-Банк стал лучшим банком России по версии сразу нескольких глобальных премий от самых авторитетных мировых изданий в области финансов – The Banker, Global Finance и Euromoney. И возглавить рейтинг самых результативных банков страны на международной арене – лучшее доказательство того, что мы движемся в правильном направлении», — отметил главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

The Banker – британский ежемесячный журнал о международных финансах. Издается в Лондоне с 1926 года группой Financial Times. Журнал ежегодно присуждает награды The Banker Awards лучшим в мире финансовым институтам.