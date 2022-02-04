Альфа-Банк первым в России предоставил эквайринг для онлайн-рассрочки по картам Visa

Сервис уже запущен на сайте «АльфаСтрахование». В дальнейшем он появится и в других розничных онлайн-сетях.

«Онлайн-рассрочка уже завоевала огромную популярность на мировых рынках. В России мы также видим большой спрос на платежные технологии с кредитной составляющей. Важно еще и то, что в этом проекте есть весомая составляющая ESG. Сервис не только освобождает людей от рутины, но и позволяет снизить расход бумаги: онлайн-рассрочка оформляется без обращения в банк, без заявок и дополнительных документов», — подчеркнул руководитель департамента развития эквайринга и платежных сервисов Альфа-Банка Алексей Киричек.

«Разрабатывая свои продукты и инновационные платежные решения, мы ориентируемся на стремление банков и ритейлеров обеспечить понятный и удобный сервис для конечного потребителя. Онлайн-сервис рассрочки позволяет покупателям равномерно распределить стоимость нужного им товара, снизив нагрузку на свой бюджет. Оформить ее можно бесшовно, сразу при оплате онлайн-покупки», — отметил вице-президент и руководитель департамента продуктов Visa в России Юрий Топунов.