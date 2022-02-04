Сколько хотели бы зарабатывать россияне на подработках

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, хотели бы жители России найти подработку на этот год.

73% опрошенных жителей России отметили, что хотели бы подрабатывать помимо основной деятельности. 14% респондентов указали, что уже заняты на подработках, а 13% участников исследования не хотели бы подрабатывать совсем.

36% опрошенных указали, что хотели бы зарабатывать от подработки до 50 тыс. рублей в месяц, а 31% – более 50 тыс. рублей. Еще четверть респондентов (24%) желают получать больше до 30 тыс. рублей в месяц от дополнительной занятости. Только 9% готовы получать от подработки до 15 тыс. рублей.

37% жителей России с помощью подработки смогут увеличить свой месячный доход на 30-50%. Четверть опрошенных (25%) указали, что их доходы увеличатся более, чем на 50%, а 10% смогут увеличить заработки более, чем в 2 раза.

Еще 21% респондентов указали, что подработка увеличит их бюджет на 10-30%, до 10% дополнительного заработка отметили 7% опрошенных.