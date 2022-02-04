Банк "Солидарность" повысил ставки по вкладам

Банк "Солидарность" сообщил об обновлении линейки вкладов. С 03.02.2021 г. она пополнилась новым вкладом "Солидный Резерв".

При открытии вклада в офисе на срок 270 дней размер ставки составит 8.6% годовых, на срок 395 дней - 9.0% годовых для клиентов, ранее не являющихся клиентами Банка.

Минимальная сумма вклада 100 000 рублей. Выплата процентов в конце срока. Капитализация и пополнение не предусмотрены.

Также повышаются ставки по вкладам "Солидный Комфорт" в рублях и долларах США и "Солидное Решение", "Солидный Премиум" в долларах США.

Вводится надбавка при открытии вклада в ДБО Банка для вклада «Солидный Рост».

Со всеми условиями и изменениями Вы можете ознакомиться по ссылке.