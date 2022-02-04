Банк Уралсиб подключился к платформе биржевого факторинга «Лайтхаус»

Банк Уралсиб подключился к онлайн-платформе биржевого факторинга «Лайтхаус». Данная платформа связывает поставщиков, дебиторов и факторов, позволяя участникам рынка проводить факторинговые сделки в биржевом формате. Она дает факторам возможность осуществлять ежедневную котировку ставок онлайн – по аналогии с биржевыми торгами, а поставщикам – сравнивать ставки факторов, проводить сверку уступаемых требований с дебитором и оперативно получать финансирование в рамках одобренного факторами-участниками лимита.

Платформа обеспечивает высокую скорость финансирования – от 15 минут, бесшовное взаимодействие с участниками сделки и возможность уступать задолженность одного дебитора частями разным факторам.

«Цифровая платформа «Лайтхаус» решает задачу снижения трансакционных издержек, как их определяют институционалисты: избавляет от затратного сбора и контроля за информацией и документами, повышает прозрачность и доверие между сторонами. Мы благодарны команде «Лайтхаус» за возможность уделить основное время полезным для клиентов действиям и своевременному решению ежедневых задач. Это позволяет компаниям сфокусироваться на главных бизнес-целях и сделать привлечение финансирования простым и эффективным», – отметил Алексей Арифулин, старший вице-президент по кредитованию и инвестициям ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Заявку на услугу факторинга можно оставить в офисе Банка Уралсиб, обслуживающем бизнес-клиентов, либо направить ее на электронный адрес factoring@uralsib.ru.