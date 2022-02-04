Газпромбанк получил награды на премии HR IMPACT за проекты, развивающие культуру счастья сотрудников

На премии HR IMPACT 2022 Газпромбанк победил в номинации Happiness&Well-being за «Лучший проект, развивающий культуру счастья и благополучия сотрудников» и занял второе место в номинации Sustainable Mindset за «Лучший проект по вовлечению сотрудников в процессы устойчивого развития».

В номинации Happiness&Well-being победу присудили Газпромбанку за «Экосистему программ заботы о сотрудниках». Этот масштабный проект — результат комплексной работы над физическим, ментальным, социальным, общественным, финансовым и профессиональным благополучием сотрудников. Среди ключевых инициатив — проекты Платформы всестороннего развития личности сотрудников GPB Transform, сервис ГПБзабота по оказанию бесплатных консультаций психологов, юристов и финансовых советников, тренинги по профилактике выгорания и стресс-менеджменту, расширение пакета ДМС и обеспечение безопасности сотрудников при работе в условиях пандемии, изменение условий работы в офисах в рамках программы «Рабочая среда 2.0» и многое другое.

«Газпромбанк всегда отличался человекоцентричным подходом и с самого основания, то есть уже 31 год, уделял внимание счастью сотрудников. Когда началась пандемия с удаленным режимом работы, и привычный образ жизни людей изменился, мы поняли, что для поддержки вовлеченности и продуктивности нашей команды нужно срочно внедрять новые инструменты. Благодарю экспертов, которые оценили экосистему сервисов, охватывающую все сферы человеческого благополучия и отражающую нашу ключевую ценность — участие и внимание к людям», — рассказала начальник Департамента по работе с персоналом Ольга Терпигорева.

В номинации Sustainable Mindset призового места удостоился грантовый конкурс волонтерских проектов «Все возможно в День рождения Банка», в рамках которого любой сотрудник мог предложить социально значимый проект по одному из трех направлений: социальная защита, окружающая среда или интеллектуальное волонтерство. Из 28 заявок было отобрано 11 идей, на реализацию которых победители получили гранты на общую сумму один миллион рублей. Уникальность конкурса состоит в том, что с помощью экспертной и финансовой поддержки Банка сотрудники самостоятельно воплощали свои волонтерские инициативы в жизнь, посвящая этому свое личное время и вовлекая в проекты своих ближних.

«Развивая волонтерское движение в городах присутствия Банка, мы не просто вовлекаем сотрудников в тематику ESG и осознанного потребления, но и помогаем им сделать собственный вклад в создание благоприятной социальной среды. Мы рады, что наши усилия в этом направлении заметны, и продолжим формировать правильные привычки в сфере устойчивого развития в нашем Банке», — прокомментировала Вице-Президент — начальник Департамента коммуникаций и маркетинга Анастасия Смирнова.

Миссия Всероссийской премии HR IMPACT — поощрение специалистов по управлению персоналом к использованию современных стратегий, методов и технологий, а также к интеграции в свою работу современных гуманистических ценностей: устойчивого развития, равноправия, толерантности и стремления к развитию личности каждого сотрудника.