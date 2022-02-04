Газпромбанк откроет представительство в Узбекистане

Представительство Газпромбанка успешно прошло процедуру аккредитации в Центральном банке Республики Узбекистан. Соответствующий сертификат получен 24 января с.г. Представительство создано в целях установления, поддержания и развития связей с государственными органами, финансово-кредитными организациями, образовательными и хозяйствующими субъектами Узбекистана, содействия развитию международного бизнеса Банка в Узбекистане, а также продвижению бренда Банка, поддержания инициатив и проектов, реализуемых Банком в Республике.

Газпромбанк намерен продолжать поддержку инвестиционных проектов в Республике, обеспечивать комплексное сопровождение работающих в Узбекистане российских компаний, включая поиск партнеров, участвовать в конференциях, семинарах и иных мероприятиях на территории Республики. Кроме того, Банк планирует и дальше развивать отношения с местными кредитными учреждениями.

Газпромбанк способствует развитию связей между нашими государствами по проектам нефтегазовой, нефтехимической, горнодобывающей, финансовой и других отраслей. Банк самостоятельно либо в составе синдикатов финансирует знаковые инвестиционные проекты, реализует инфраструктурные проекты и сделки в сфере государственно-частного партнерства.

В настоящее время Банк задействован в финансировании ряда проектов в области топливно-энергетического комплекса с участием системообразующего предприятия АО «Узбекнефтегаз», включая уникальный проект Uzbekistan GTL. Работает над расширением источников финансирования, в том числе посредством организации размещения долговых инструментов Республики Узбекистан, крупнейших предприятий, финансовых институтов на международных рынках долгового капитала. Оказывает услуги рейтингового и ESG-консультирования.

Газпромбанк активно делится опытом и продвигает свои технологии в банковский сектор Республики через учебный центр Центрального Банка и Банковско-финансовую академию. Проведено около 50 учебных мероприятия для более чем 2 тысяч работников банков, министерств и крупных государственных компаний.

«Учитывая высокий интерес российского капитала к Узбекистану, совет директоров Банка принял решение об открытии здесь представительства. Мы были и остаемся стабильным и надежным финансовым партнером для компаний из Узбекистана и России. В нашем новом международном подразделении собрана высококлассная команда профессионалов, что позволит Банку эффективнее работать со своими клиентами в Узбекистане», – отметил заместитель Председателя Правления Банка Алексей Матвеев.

На сегодня действуют представительства Газпромбанка в Пекине (Китай), Нур-Султане (Казахстан), Улан-Баторе (Монголия) и Нью-Дели (Индия). Также функционируют финансовые компании на Кипре и в Гонконге. Банк присутствует в капитале банков в Белоруссии, Швейцарии и Люксембурге.