Газпромбанк выступил с инициативой финансирования дороги «Северный обход города Омска»

Газпромбанк, реализующий стратегию создания инфраструктурного #МЕГАИГРОКА, в лице дочерней компании ООО «ИнфраГЧП-А» подал частную концессионную инициативу в Правительство Омской области об участии в проекте по строительству автомобильной дороги «Северный обход г. Омска». Ранее, в декабре 2021 Газпромбанк подал предложение с выражением готовности участия в реализации проекта. Концепцией проекта предусмотрено строительство автомобильной дороги протяженностью более 60 км, соединяющей шоссе Р-402 (направление – Тюмень) и шоссе Р-254 (направление – Новосибирск) с целью разгрузки улично-дорожной сети Омска от транзитного трафика.

Речь идет о строительстве и последующей платной эксплуатации автомобильной дороги в обход города Омска, которая будет состоять из четырех полос – по две в каждом направлении, и пяти транспортных развязок. Проект включает строительство двух мостов через р. Иртыш, протяженностью более 1,3 км и через р. Омь, протяженностью более 120м. Реализация проекта позволит уменьшить количество транзитного транспорта на автомагистралях и дорогах, улучшить экологическую обстановку в городе и уменьшить время передвижения по городу.

С участием Банка уже реализованы или находятся в высокой степени готовности проекты в отрасли автодорожного строительства, создаваемые на принципах ГЧП, которые невозможно было бы реализовать без этого механизма, такие как Обход Хабаровска, мост через Обь в Новосибирске, Обход Тольятти, автомобильная дорога Сыктывкар – Нарьян Мар, Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге, а также несколько проектов в Московской области, включая третий, четвертый и пятый участки ЦКАД. Общий портфель проектов Банка автодорожной инфраструктуре составляет более чем 700 млрд рублей.

Инвестиционным партнером Банка по проекту «Северный обход г. Омска» выступает компания InfraOne, которая является одним из лидеров российского рынка проектного финансирования в инфраструктуру, включая ГЧП и концессии. Под ее управлением находятся как собственные, так и партнерские инвестиционные проекты в различных инфраструктурных сферах – информационные технологии, телекоммуникации, транспорт, социальная инфраструктура и иных. InfraOne является одним из наиболее успешных инвестиционных агентов и инвесторов «посевной» стадии.

«Являясь лидером в финансировании создания автомобильных дорог, Газпромбанк продолжает осваивать инфраструктурные рынки в регионах, используя исключительные опыт и экспертизу, накопленные Банком. Учитывая высокую стоимость современных автодорожных проектов, Газпромбанку удалось разработать оптимальный для Омской области вариант финансирования, позволяющий создать необходимый городу инфраструктурный объект на взаимовыгодных для всех сторон условиях, которые позволят обеспечить качественную реализацию проекта в согласованные сторонами сроки», – отметил Первый Вице-Президент – начальник Департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства Газпромбанка Павел Бруссер.