Дальневосточный банк вошел в ТОП-20 по доходности вкладов

Декабрь 2021 года показал динамичный рост доходности депозитов для частных лиц, вызванный изменениями ключевой ставки Банка России. Сервис Brobank.ru актуализировал рейтинги финансовых организаций с наиболее привлекательными условиями для размещения средств.

Дальневосточный банк занял 18 место в ТОП-20 по максимальной доходности вкладов по отдельным продуктам в декабре 2021 года. Наиболее выгодными по итогам анализа стали срочные депозиты, открываемые на срок от 181 дня до года. Рейтинг был составлен на основе данных отчетности по форме 0409119, опубликованной на сайте ЦБ РФ. Места распределены между участниками рынка по основному параметру — средней наибольшей доходности по всей продуктовой линейке в декабре 2021 года.

Дальневосточный банк предлагает своим клиентам различные виды вкладов, которые легко подстроятся под текущие финансовые потребности. В продуктовой линейке банка представлены классические депозиты с большим выбором сроков размещения, вклады с возможностью пополнения в течение всего срока действия, а также снятия части денежных средств при сохранении неснижаемого остатка. Кроме того, дополнительно увеличить ставку на 0,1 пункт по любому депозиту можно, открыв его в версии «Онлайн» в Интернет-офисе или Мобильном офисе Дальневосточного банка.

Подробнее ознакомиться со всей линейкой вкладов и условиями их открытия можно на сайте Дальневосточного банка, в любом офисе банка или по телефону Единого контактного центра 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).