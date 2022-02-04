Примсоцбанк объявил акций «Зимний ценопад» на страхование жилья

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» объявляет акцию «Зимний ценопад». С 1 по 28 февраля в банке можно оформить страхование жилья от компании ВСК со скидкой в 15%.



«Страхование - это самый надежный способ защитить себя и свою семью от последствий, которые могут произойти в результате пожара, затопления или любого другого стихийного бедствия. Жилье – это наш тыл, наш капитал, который, к сожалению, можно потерять. Но если грамотно оформить страхование жилья, то можно избежать многих проблем, а главное финансовых потерь. И сегодня это можно сделать по весьма привлекательной цене», - комментирует Андрей Пыжов, начальник управления сопровождения розничных операций.



Отметим, страхование жилья включает в себя ряд преимуществ:

Страховая компания возместит вам ущерб из-за пожара, кражи и залива жилья или компенсирует за вас расходы соседям;

У специалистов нет необходимости осматривать недижимое имущество;

Срок действия страховки - 1 год;

Страховые выплаты могут составить до 1 050 000 рублей.

Узнать подробности об акции «Зимний ценопад» можно на официальном сайте, в офисах банка, а также по телефону единой горячей линии – 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.