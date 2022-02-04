Райффайзен Банк предложил ипотеку по 1,99% на квартиры «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге

Теперь приобрести квартиру в ипотеку от Райффайзен Банка у застройщика «Группа ЛСР» можно на ещё более выгодных условиях: по ставке 1,99% на первые два года или 6,99% на весь срок кредитования. Предложение распространяется на любые квартиры во всех жилых комплексах девелопера в Санкт-Петербурге .

«Мы продолжаем искать новые возможности, чтобы наши клиенты смогли выгодно приобрести жильё, несмотря на ситуацию на рынке. Выбирая одно из двух предложений, каждый найдёт наиболее комфортный и подходящий вариант именно для себя. И собственная квартира перестанет быть просто мечтой», — говорит Дарина Хохлушина, руководитель направления развития розничного бизнеса макрорегиона «Запад» Райффайзен Банка.

«Как ведущий девелопер Петербурга по объемам строительства мы предлагаем разнообразные варианты недвижимости — от востребованных компактных квартир в комплексах комфорт-класса в популярных районах города до эксклюзивных планировок в премиальных проектах, — отмечает коммерческий директор „ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад “ Денис Бабаков. — Сниженная ипотечная ставка — эффективный финансовый инструмент, который пользуется заслуженной популярностью у наших клиентов».

Клиент может выбрать наиболее выгодные условия кредита: со ставкой 1,99% на первые два года или 6,99% — на весь срок кредитования. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости приобретаемой квартиры. Максимальный срок займа — 20 лет. Максимальная сумма кредита — 26 млн рублей. Обеспечением по кредиту до регистрации права собственности на объект будет являться залог прав требования по договору участия в долевом строительстве. Одновременно с получением права собственности на объект регистрируется залог в пользу банка.

Подробнее об условиях специальной ставки Райффайзенбанка и «Группы ЛСР» можно прочитать на сайте.