Прогноз 2022: рынок связи вырастет на 2–3% в 2022 году

Рынок башенной инфраструктуры в России полностью сформировался и в 2022 году ожидает стабилизации динамики по мере завершения восстановительных процессов после карантинных ограничений. В этой связи операторы будут стремиться выйти за пределы традиционного бизнеса, и, например, — развивать управление цифровыми активами, — отмечают эксперты IB Strategic Advisory Team Райффайзен Банка, проанализировавшие ключевые тренды развития рынка телекома в 2022 году.

В 2021 году рынок связи продемонстрировал рост на 3%, чему способствовало восстановление мобильной связи после замедления в 2020 г. на фоне ситуации, связанной с Covid-19 .

«Восстановление происходило благодаря росту абонентской базы, вероятно, за счёт возвращения части иностранных граждан, покинувших РФ на время карантинных ограничений, а также за счёт роста ARPU, благодаря частичному возобновлению международного туризма и, как следствие, роуминговых доходов. При этом конкурентная среда на рынке оставалась достаточно благоприятной, и заметных шагов по усилению ценовой конкуренции не предпринималось», — комментирует Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями и инвестиционно-банковских продуктов Райффайзен Банка.

Эксперты IB Strategic Advisory Team Райффайзен Банка прогнозируют рост рынка связи, но все же отмечают, что рост в телекоме сейчас не так важен, как рост маржинальности и развитие дополнительных услуг: «В 2021 г. состоялись две ключевые сделки в сегменте телекоммуникационной инфраструктуры: VEON и МегаФон продали свои дочерние башенные структуры компаниям Сервис-Телеком и Kismet Capital Group за 71 млрд руб. и 94 млрд руб. соответственно. После этих сделок можно констатировать, что рынок башенной инфраструктуры в России сформировался, и можно ожидать дальнейшей консолидации башенных активов на базе вышеупомянутых инфраструктурных операторов. Рынок, возможно, вырастет на 2–3%, но сейчас важнее способность операторов сохранять показатели по рентабельности в условиях незначительного роста», — комментирует Дмитрий Средин.

Оставшиеся крупные операторы также предпринимают шаги, связанные с управлением инфраструктурой. МТС выделила инфраструктурные сервисы в отдельное юридическое лицо (МТС Веб Сервисы), и также планирует вести отдельную работу с цифровыми активами.