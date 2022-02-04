Омикрон никак не отразился на уровне трат россиян

Новый штамм короновируса никак не отразился на уровне трат россиян: они предпочитают не отказываться от крупных покупок и продолжают ездить в отпуск. К таким выводам пришли в Райффайзен Банке в результате исследования общественного мнения.
Источники информации и уровень доверия
В основном о происходящем в мире россияне, по их словам, узнают из нескольких каналов: интернета (90%), телевидения (64%) и социальных сетей (47%). При этом большинство (35%) утверждает, что не доверяет ни одному источнику информации, 34% опрошенных верят федеральным
За ситуацией с пандемией короновируса четверть россиян следит каждый день, в основном же респонденты (45%) читают новости о пандемии в общем потоке
В связи с появлением нового штамма омикрон 55% россиян продолжили следить за новостями в привычном режиме, 23% начали обращать больше внимания на эти новости, а 9% намеренно их избегать, чтобы не повышать собственный уровень тревожности. 12% просто игнорируют эти сообщения.
Уровень тревожности и финансовые привычки
На фоне новостей о пандемии уровень тревожности остаётся в основном стабильным (64%): 35% респондентов говорят, что не особо беспокоились
При этом с начала пандемии только четверть россиян стали внимательнее к своим деньгам: начали планировать бюджет и формировать подушку безопасности. Большинство же (61%) не изменили финансовых привычек. Например, 85% опрошенных не планируют откладывать сейчас крупную покупку. Каждый пятый продолжает путешествовать, как и раньше, а каждый десятый начал даже больше выбираться в поездки по России.
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«Согласно данным исследования, на случай непредвиденных расходов почти треть россиян держит наличные дома и только 13% — в банке на накопительном счете, — говорит Кирилл Матвеев, руководителя управления клиентского счастья Райффайзен Банка. — Для тех, кто хочет не просто иметь определённую сумму про запас, но и не терять деньги на инфляции, мы предлагаем удобный финансовый инструмент для сбережений — накопительный счёт. Он позволяет получать ежемесячный доход с возможностью пополнения и снятия в любой момент без потери выплаченных процентов. Такие счета бесплатны в обслуживании и просты в управлении: всё можно сделать в мобильном приложении».
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