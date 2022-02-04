Омикрон никак не отразился на уровне трат россиян

Новый штамм короновируса никак не отразился на уровне трат россиян: они предпочитают не отказываться от крупных покупок и продолжают ездить в отпуск. К таким выводам пришли в Райффайзен Банке в результате исследования общественного мнения.

Источники информации и уровень доверия

В основном о происходящем в мире россияне, по их словам, узнают из нескольких каналов: интернета (90%), телевидения (64%) и социальных сетей (47%). При этом большинство (35%) утверждает, что не доверяет ни одному источнику информации, 34% опрошенных верят федеральным ТВ-каналам , а 31% — крупным деловым СМИ и агентствам.

За ситуацией с пандемией короновируса четверть россиян следит каждый день, в основном же респонденты (45%) читают новости о пандемии в общем потоке один-два раза в неделю. 17% опрошенных признались, что почти не обращают внимания на эту тему, 10% утверждают, что она их не волнует вообще, а 3% смотрят или читают только то, что им присылают друзья.

В связи с появлением нового штамма омикрон 55% россиян продолжили следить за новостями в привычном режиме, 23% начали обращать больше внимания на эти новости, а 9% намеренно их избегать, чтобы не повышать собственный уровень тревожности. 12% просто игнорируют эти сообщения.

Уровень тревожности и финансовые привычки

На фоне новостей о пандемии уровень тревожности остаётся в основном стабильным (64%): 35% респондентов говорят, что не особо беспокоились из-за этого и раньше, а 29% просто принимают необходимые меры безопасности. Только треть россиян признались, что сейчас переживают из-за новой волны сильнее. Однако 3% опрошенных уверены, что новый штамм не так уж страшен, поэтому стали бояться вируса даже меньше.

При этом с начала пандемии только четверть россиян стали внимательнее к своим деньгам: начали планировать бюджет и формировать подушку безопасности. Большинство же (61%) не изменили финансовых привычек. Например, 85% опрошенных не планируют откладывать сейчас крупную покупку. Каждый пятый продолжает путешествовать, как и раньше, а каждый десятый начал даже больше выбираться в поездки по России.

«Согласно данным исследования, на случай непредвиденных расходов почти треть россиян держит наличные дома и только 13% — в банке на накопительном счете, — говорит Кирилл Матвеев, руководителя управления клиентского счастья Райффайзен Банка. — Для тех, кто хочет не просто иметь определённую сумму про запас, но и не терять деньги на инфляции, мы предлагаем удобный финансовый инструмент для сбережений — накопительный счёт. Он позволяет получать ежемесячный доход с возможностью пополнения и снятия в любой момент без потери выплаченных процентов. Такие счета бесплатны в обслуживании и просты в управлении: всё можно сделать в мобильном приложении».