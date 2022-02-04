Студентов и школьников Иркутска приглашают на конкурс «В творчество – с головой!»

В Иркутске продолжается прием заявок для участия в XIII дистанционном литературном городском конкурсе «В творчество – с головой!», рассказали SIA.RU в мэрии.

Стихотворные и прозаичные работы школьников принимают по направлению «Смелые шаги юного творца», студентов высших и средних специальных учебных заведений – «Авторский почерк». Конкурс проводят Иркутская городская общественная организация «Глагол» и Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека имени И.И. Молчанова-Сибирского при поддержке администрации города.

К участию приглашают школьников в возрасте от 7 до 18 лет и студентов – от 16 до 30 лет. Работы должны быть индивидуально-авторскими, их проверят на подлинность. При этом будут учитывать качество с художественной точки зрения, оригинальность и самобытность автора.

Победителей в каждом направлении определят по следующим номинациям:

«Как живешь ты отчий дом?» – произведения о любви человека к Родине, о русском языке и о красоте родного пейзажа;

«Мы все учились понемногу» – произведения о школьной и студенческой жизнях, об учебе, о товариществе;

«Жизнь моя – кинематограф» – произведения на тему театра и кино, искусства в целом;

«За все тебя благодарю» – произведения о страстном и трепетном начале в человеке, о дружбе и семье;

«Здоровье – мудрых гонорар» – художественные произведения на тему здорового образа жизни;

«Свобода творит человека» – произведения на свободную тематику.

Работы необходимо присылать до 15 февраля по электронной почте obraz@irglagol.ru. Также важно добавиться в группы: vk.com/glagolira и vk.com/molchanovka и следить там за дополнительной информацией.

Результаты станут известны не позднее 20 марта, о церемонии награждения победителей будет объявлено дополнительно.