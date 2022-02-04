Рекордное число мошенничеств выявили в Иркутской области за сутки

В дежурную часть полиции поступило 15 сообщений о хищении денежных средств. Это самое большое количество преступлений, совершенных за один день, с начала года, рассказали SIA.RU в ГУ МВД Иркутской области.

Полицейские в очередной раз напоминают жителям региона о необходимости соблюдать бдительность при общении с лицами, представляющимся сотрудниками финансовых учреждений, а также переводе денежных средств по неизвестным реквизитам.

Полицейские обращают внимание граждан на то, что звонок якобы из службы безопасности банка под предлогом или предотвращения несанкционированного списания денежных средств, предотвращения нелегального оформления кредита – стандартная уловка злоумышленников.

«Для того чтобы не стать жертвой телефонного мошенничества необходимо по возможности не общаться по телефону с незнакомыми людьми; при получении любой информации от незнакомых лиц ее необходимо проверить; не сообщайте никому по телефону конфиденциальную информацию. Старайтесь не размещать избыточной информации о себе на страницах социальных сетей, это может помочь мошенникам быть более убедительным в своих аферах. Помните, что сотрудники Банков никогда не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов, не требуют перевести денежные средства на другой счет!», – говорит Николай Ильин, начальник отдела по раскрытию имущественных преступлений.