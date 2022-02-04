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Кукольный театр в Иркутске закроют до середины февраля из-за коронавируса

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Театр кукол «Аистенок» в Иркутске закроют на 10 дней с 5 по 15 февраля включительно из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба организации.

Намеченные на выходные – 5-6 февраля – показы спектакля отменяются. Деньги за билеты, приобретенные онлайн, будут автоматически возвращены на карты, с которых была совершена покупка. Возврат средств за билеты, приобретенные в кассе, будет производиться лично с период с 7 по 13 февраля.

Напомним, в настоящее время в Иркутской области ежедневно устанавливаются рекорды по суточной заболеваемости коронавирусом. За минувший день заболели 2400 человек – максимум за эпидемию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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