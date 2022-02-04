Новости

Военные учения пройдут в Хомутово Иркутской области

Они пройдут с 7 февраля по 4 марта, рассказали SIA.RU в министерстве обороны РФ.

В учениях задействуют военную технику. На время мероприятий движение в районе сел Хомутово, Оек и деревень Галки и Рязановщина будет ограничено.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании