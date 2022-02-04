Медик и работник образовательного учреждения в Шелехове отдали мошенникам 2 млн рублей

35-летняя сотрудница медицины и 40-летняя работница сферы образования в Шелехове накануне отдали мошенникам по 1 млн рублей, сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

В первом случае шелеховчанка сама нашла рекламу брокерской фирмы в Интернете и оставила номер своего телефона. Изначально мошенники попросили ее перечислить небольшую сумму. Когда женщине пришел заработок на банковскую карту, она решила добавить на брокерский счет еще 270 тысяч рублей. Через неделю собеседники убедили ее купить по выигрышной цене акции известной недродобывающей компании. Женщина взяла кредит, перевела необходимую сумму, после чего объявление, как и сайт-ловушка, исчезли, а телефон мошенников оказался вне зоны доступа.

Во втором случае работнице одного из образовательных учреждений города мошенники сами предложили дополнительный заработок в Интернете. 40-летняя женщина скачала на телефон специальную программу, под диктовку злоумышленников выполнила ряд операций со своими банковскими картами, не подозревая, что все, что она делает на экране телефона, отображается у аферистов.