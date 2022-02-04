Доходы муниципалитетов Иркутской области на 1 января 2022-говыросли на 14% – минфин

Министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова на заседании представила предварительные итоги исполнения бюджетов муниципальных образований региона за 2021 год, по ее данным, налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов на 1 января 2022-го выросли на 14%, или почти на 5 млрд рублей, сообщает правительство региона.

«Налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов на 1 января 2022-го выросли на 14%, или почти на 5 млрд рублей. Наращивание указанных доходов отмечено в 40 из 42 МО второго уровня. При этом 24 муниципалитета демонстрировали устойчивый рост выше средних по области показателей», – говорится в сообщении.

Кроме того, в 2021 году при увеличении расходов регионального бюджета на 5,3% по сравнению с 2020-м объем межбюджетных трансфертов возрос почти на 13% – с 75,8 млрд рублей в 2020 году до 85,6 млрд рублей в 2021-м. Объем межбюджетных трансфертов составил более трети всех расходов областной казны: это средства, которые направляются региональным правительством в муниципалитеты.

Всего на объекты социальной сферы в городах, районах и поселках Приангарья за три последних года было направлено почти 56 млрд рублей федеральных и областных средств.