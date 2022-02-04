Водитель и медработник «Скорой» пострадали в ДТП с двумя внедорожниками в Байкальске

ДТП произошло сегодня в городе Байкальске Иркутской области – там «Скорая помощь» столкнулась с двумя внедорожниками, в результате аварии пострадали водитель и медработник медицинского транспорта, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Установлено, что автомобиль Mitsubishi Pajero на съезде с федеральной трассы Р-258 «Байкал» в сторону микрорайона Гагарин столкнулся с машиной экстренной службы, в результате чего та врезалась в Nissan X-Trail, который ехал во встречном направлении. Работники «Скорой помощи» получили ссадины и синяки, другие участники инцидента не пострадали.

Предполагаемый виновник аварии – 53-летний водитель Mitsubishi Pajero. Установлено, что в момент аварии он был пьян.