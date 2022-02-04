Нарушения в организации работы по отлову собак в Иркутске привели к массовым нападениям – прокуратура

Прокуратура Иркутска проанализировала эффективность работы администрации города по отлову бездомных собак за 2021 год. Во время проверки были обнаружены нарушения в организации этой деятельности, что привело к многочисленным нападениям безнадзорных животных на людей, сообщает пресс-служба надзорного органа.

«По итогам прокурорской проверки выявлены нарушения в организации работы органа местного самоуправления, что привело к ненадлежащему отлову безнадзорных животных, что в свою очередь явилось причиной многочисленных фактов нападения бродячих собак на жителей города», – сообщает прокуратура.

Для устранения выявленных нарушений и корректировки проводимой администрацией Иркутска работы в данном направлении прокуратура вынесла представление мэру города.

Напомним, в текущем году администрация Иркутска заключила договор на отлов бездомных собак с фирмой, которая причастна к жестокому обращению с животными. Речь об ООО «Пять звезд» – компания стала единственным участником аукциона. Ранее на территории этого приюта были найдены животные, погибшие насильственной смертью. Сейчас данный аукцион, во время которого был определен подрядчик для отлова зверей, также проверяет прокуратура.