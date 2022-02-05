Потепление до –1 градуса ожидается в Иркутске в выходные

Метеоцентр Фобос сообщает, что в Иркутске в выходные в дневное время потеплеет до – 1 градуса, ночью – до – 10.

Сегодня днем в городе ожидаются температура –7.. –9 градусов, переменная облачность, ветер слабый, атмосферное давление будет заметно выше нормы. Ночью температура составит –10.. –12 градусов.

6 февраля в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, на дорогах будет гололедица; ночью температура воздуха составит –10.. –12°, днем –1.. –3°, ветер ожидается слабый.