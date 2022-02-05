Адвоката из Иркутска заподозрили в убийстве адвоката первой Центральной Коллегии

Следственное управление СКР по Иркутской области задержало адвоката по подозрению в убийстве матери – специалиста первой Центральной Коллегии адвокатов региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что мужчина весной 2021 года переехал в Иркутск из Москвы, где работал адвокатом. По версии следствия, в конце января текущего года 54-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он избил свою 88-летнюю мать. Женщина скончалась от тупой травмы грудной клетки, множественных переломов ребер.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека», санкции которой предусматривают до 15 лет лишения свободы.

С обвиняемым проводятся необходимые следственные действия. На допросе мужчина признался в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается.